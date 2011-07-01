Частные производители, возможно, получат "зеленый тариф"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) изучает вопрос целесообразности предоставления частным лицам, эксплуатирующим объекты альтернативной энергетики для бытовых нужд, возможности продажи излишка электроэнергии в оптовый рынок по так называемому «зеленому» тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на форуме Energy Industry Forum заместитель начальника отдела комбинированного производства электрической и тепловой энергии НКРЭ Алексей ОРЖЕЛЬ.

По его словам, речь, в частности, идет о внесении соответствующих изменений в лицензионные условия производства электроэнергии, согласно которым физлицо будет иметь право стать лицензиатом комиссии с последующим установлением соответствующего «зеленого» тарифа, по которому сможет продавать электроэнергию в рынок.

«Этот вопрос обсуждается. Мы учитываем опыт той же Германии, где такая схема дала мощный толчок развития фотовольтаики», - сказал представитель регулятора.

А. ОРЖЕЛЬ также сообщил, что сегодня в комиссию уже поступают единичные устные обращения от частных лиц, интересующихся возможностью работы по такой схеме, однако ни один из обратившихся пока не располагал реально установленным объектом возобновляемой энергетики.

«Более предметно мы сможет приступить к проработке данного вопроса при условии, что такие обращения, которые подразумевают под собой реальные установки, достигнут критической массы. Однако пока реально мы этого не видим», - отметил он.

Кроме того А. ОРЖЕЛЬ напомнил, что одним из обязательных условий получения статуса лицензиата является наличие приборов автоматизированного учета электроэнергии (АСКУЭ), высокая стоимость которых ставит под сомнение целесообразность работы в рамках «зеленого» тарифа частных лиц, эксплуатирующих маломощные установки.

«Возможно, одним из выходов здесь будет создание такими лицами объединений, вплоть до создания отдельного юридического лица, которое и будет получать статус лицензиата», - отметил представитель регулятора.

Справка УНИАН. В июле 2009 года НКРЭ установила минимальные фиксированные тарифы на отпуск электроэнергии, генерируемой с использованием альтернативных источников электроэнергии.

В частности, для субъектов хозяйственной деятельности, которые вырабатывают электроэнергию с использованием энергии ветра, тарифы установлены на уровне 70,15 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов не превышает 600 кВт; 81,84 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов более 600 кВт, но не превышает 2000 кВт; 122,77 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов превышает 2000 кВт.

Для объектов альтернативной электроэнергетики, которые используют биомассу, минимальный фиксированный тариф установлен на уровне 134,46 коп. за кВт/ч (без НДС).

Для установок, использующих солнечную энергию, тарифы установлены на уровне 505,09 коп. за кВт/ч (без НДС) – для наземных объектов; 484,05 коп. за кВт/ч (без НДС) – для объектов, смонтированных на крыше при условии, что их установленная мощность превышает 100 кВт; 463 коп. за кВт/ч (без НДС) – для объектов, смонтированных на крыше, при условии, что их установленная мощность не превышает 100 кВт.

Для малых ГЭС базовый минимальный тариф рассчитан на уровне 84,18 коп. за кВт/ч (без НДС).

«Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией ежемесячно с учетом курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.