Руководители нескольких ООО присвоили военный городок

Работники ГУБОП МВД Украины разоблачили руководителей нескольких ООО, которые в Харькове незаконно завладели недвижимым имуществом одного из военных городков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что в период 2008-2009 годов упомянутые руководители, предоставив в Хозяйственный суд Харьковской области поддельны документы, отсудили у Министерства обороны здания военного городка стоимостью свыше 4,5 млн. гривен. В дальнейшем, с целью легализации этого имущества, злоумышленники его перепродали другому, специально созданному для этого субъекту предпринимательской деятельности.

За данному факту Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 2 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.