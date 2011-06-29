На ОАО «Запорожсталь» ищут взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщение о том, что на ОАО «Запорожсталь» заложено взрывное устройство поступило в милицию сегодня в 9.45.

«Неизвестный сообщил, что в одном из вагонов с металлоломом, прибывших на предприятие, заложена бомба», - отметили в милиции.

В связи с данным сообщением на место предполагаемого происшествия в срочном порядке выехали специалисты взрывотехнической службы ГУ МВД Украины в Запорожской области, кинологи, представители СБУ и медики.