В Крыму снова продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, снова продлили, теперь до пятницы - 29-30 июня в регионе ожидаются сильные ливни, град, порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Кроме того, сегодня на реках южнобережья возможен подъем уровня воды на 30-80 сантиметров.