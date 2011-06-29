В Крыму снова продлили штормовое предупреждение
11:54, 29 июня 2011Общество
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Вода в реках может подняться на 30-80 см
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, снова продлили, теперь до пятницы - 29-30 июня в регионе ожидаются сильные ливни, град, порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Кроме того, сегодня на реках южнобережья возможен подъем уровня воды на 30-80 сантиметров.
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