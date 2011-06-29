В Донецкой области горела шахта

Сегодня в 2.43 в городе Кировск Донецкой области на ОАО «Донецкая топливно-энергетическая компания «Шахта «Комсомолец Донбасса» на глубине 580 м произошел пожар.

В шахте работали 334 горняка, сообщает пресс-служба МЧС.

Работа аварийного участка была приостановлена. С аварийного участка 30 горняков выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина пожара устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.