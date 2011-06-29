В Донецкой области горела шахта
09:42, 29 июня 2011Общество
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30 горняков выводили на поверхность
Сегодня в 2.43 в городе Кировск Донецкой области на ОАО «Донецкая топливно-энергетическая компания «Шахта «Комсомолец Донбасса» на глубине 580 м произошел пожар.
В шахте работали 334 горняка, сообщает пресс-служба МЧС.
Работа аварийного участка была приостановлена. С аварийного участка 30 горняков выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина пожара устанавливается.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.
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