Нафтогаз собирается вложить «в трубу» более 540 миллионов долларов

НАК «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода Уренгой-Памары-Ужгород.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Вадим ЧУПРУН.

«Мы планируем с учетом инвестиций, которые нам обещают международные финансовые структуры, на первом этапе при модернизации газопровода Уренгой-Памары-Ужгород вложить в пределах 543 млн. долларов», - сказал В.ЧУПРУН.

Он также заявил, что планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

По словам В.ЧУПРУНА, работы по модернизации планируется проводить от 3 до 5 лет в зависимости от конкретных нужд.

Он добавил, что на модернизацию всего газопровода нужно около 1,2 млрд. долл.

«Сейчас есть 4 участка, которые нас наиболее тревожат, и за них мы уже взялись», - заявил В.ЧУПРУН.

Кроме того, он отметил, что сейчас компания Mac McDonald занимается подготовкой технико-экономического обоснования и в октябре выдаст точные цифры по модернизации ГТС Украины.