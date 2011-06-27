Таможня поставит видео на всех пунктах пропуска

Государственная таможенная служба Украины планирует оснастить видеокамерами все пункты пропуска на границе в 2013 году.

«Таможня внесет предложения по установке видеокамер в проект госбюджета 2013 года», — сказал глава ГТС Игорь Калетник в интервью ZN.UA.

По его словам, в нынешних ценах на установку видеокамер в пунктах пропуска необходимо 800 млн грн и сейчас таких средств у таможни нет.

«Мы не откажемся от этой идеи, потому что без такой системы контроля говорить о надежности наших таможенных границ нельзя», — сказал И.Калетник.