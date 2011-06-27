"Пісні Опілля" открылись праздничной литургией

На Прикарпатье проходит фестиваль любительского народного творчества «Пісні Опілля»

26 июня в городе Рогатин Ивано-Франковской области начался V областной открытый фестиваль любительского народного творчества «Пісні Опілля».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском совете Рогатина, утром в храмах города отслужили праздничные литургии. Затем колонна участников фестиваля прошла праздничным шествием от площади Роксоланы до городского парка отдыха имени Романа Шухевича, где состоялось торжественное открытие фестиваля.

До вечера продолжалась праздничная фестивальная художественная программа при участии коллективов любительского творчества Опильского региона и гостей фестиваля. Также действуют выставки декоративно-прикладного и художественного искусства. Участников фестиваля и гостей гостеприимно встречают фольклорные дворы «Опільські газди». Завершит праздник молодежная шоу-программа и фейерверк.