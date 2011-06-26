Калетник намерен добиться введения НДС на импортные лекарства
19:24, 26 июня 2011Общество
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67% украинского рынка
Государственная таможенная служба Украины намерена добиваться отмены льгот по уплате НДС для импортных лекарственных средств.
«Рассчитываю, что мы в этом году добьемся отмены льгот по неуплате НДС для импортных лекарственных препаратов», — сказал глава ГТС Игорь Калетник в интервью ZN.UA.
«Эта схема уклонения от уплаты налогов путем фиктивного завышения фактурной стоимости лекарств тормозит развитие отечественной фармацевтики», — уверен таможенник.
В 2010 году импортные лекарства в стоимостном выражении занимали 67% украинского рынка.
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