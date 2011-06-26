Калетник намерен добиться введения НДС на импортные лекарства

Государственная таможенная служба Украины намерена добиваться отмены льгот по уплате НДС для импортных лекарственных средств.

«Рассчитываю, что мы в этом году добьемся отмены льгот по неуплате НДС для импортных лекарственных препаратов», — сказал глава ГТС Игорь Калетник в интервью ZN.UA.

«Эта схема уклонения от уплаты налогов путем фиктивного завышения фактурной стоимости лекарств тормозит развитие отечественной фармацевтики», — уверен таможенник.

В 2010 году импортные лекарства в стоимостном выражении занимали 67% украинского рынка.