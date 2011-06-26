Сегодня пройдет арт-шоу «Ночь в Луцком замке»

В Луцке с 26 на 27 июня в очередной раз состоится арт-шоу «Ночь в Луцком замке».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника Управления культуры городского совета, который также выступает автором, руководителем и главным режиссером-постановщиком проекта, Татьяны ГНАТИВ, в этом году «мы планируем глубже погрузиться в историческое прошлое и расширить географию участников».

В арт-шоу будут принимать участие не только представители из многих украинских городов, но и из Польши, Молдовы, Беларуси. Древнюю эпоху будут воспроизводить музыкальные группы средневековой музыки «Stary Olsa» (Беларусь) и «Kings & Beggars» (г. Львов), придворный балет «Cracovia Danza» (Польша) и ансамбль средневекового танца «Пантера» (г. Львов).

Мистерию ночи дополнят действо «Огонь Луцкого замка», огненное шоу театров «Вольфрам» (Крым) и «Танец светлячков» (г. Полтава), театр на ходулях «Шоу великанов» (г. Евпатория), театрализованные экскурсии «По лабиринтам веков» и «Легенды замка Любарта», «Живые скульптуры» из Крыма.

Перформанс «Сон в летнюю ночь» создадут известная художница песчаной анимации Дарья ПУШАНКИНА (г. Харьков) и музыкальная группа из Луцка «Дыхание солнца».

Современное музыкальное искусство представят фольк-рокгруппа «Rock-Н» (г. Мукачево) с проектом «Винко червеное» и популярная в Европе фоль-рок-этногруппа «Zdob şi Zdub» из Молдовы.

Неизменным в проекте остается демонстрация кинофильмов. На этот раз на киноплощадке будут демонстрироваться фильмы участников европейских кинофестивалей, известных украинских кинохудожников и «молодое кино» Луцка.

На ярмарке мастеров народного творчества будут широко представлены ремесла Украины. Мастер-классы проведут известные мастера народного творчества. На протяжении ночи будут проходить средневековые развлечения, презентация напитков и яств по древним рецептам.

Как сообщили организаторы, общий бюджет арт-шоу составляет 300 тыс. грн., предоставленных спонсорами. В городском бюджете на эти цели были предусмотрены 30 тыс. грн., однако, скорее всего, они будут сэкономлены и использованы во время празднования Дня города.

Входной билет на арт-шоу «Ночь в Луцком замке» Луцка стоит 120 грн.