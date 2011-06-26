Открыты специальные телефоны для абитуриентов

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта создан оперативный штаб по вопросам вступительной кампании 2011 года в высших и профессионально-технических учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Предусмотрено, что с 1 июля заработают консультационные телефоны оперативного штаба по вопросам вступления: в вузы - тел. 486-78-48, в профессионально-технические учебные заведения - тел. 279-16-56.

Члены оперативного штаба по вопросам вступительной кампании будут систематически информировать общественность и средства массовой информации о ходе вступительной кампании, выявленных фактах нарушений и злоупотреблений в высших и профессионально-технических стремительных заведениях и принятых мерах.