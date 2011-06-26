В Тернополе начался Западноукраинский свадебный фестиваль.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, в рамках фестиваля состоится парад невест; конкурс «Лучшая невеста», победительница которого получит путевку на отдых в Европу; средневековое бракосочетание с участием клубов исторической реконструкции; презентация крупнейшего в Украине свадебного торта.

Также в рамках фестиваля пройдет свадебная выставка, на которой предприниматели из Тернополя, Львова, Ровно и Ивано-Франковска представят спектр услуг, который поможет молодоженам, которые готовятся к свадьбе, определиться, что им нужно.

В частности, будут представлены основные направления моды для новобрачных, свадебные аксессуары, свадебный макияж, прически, свадебный декор, фейерверки и воздушные шары, разнообразные свадебные кортежи. Также на выставке будут представлены свадебные торты, караваи. Свои умения будут демонстрировать и свадебные музыканты, ведущие.

Завершится фестиваль фаер-шоу и дискотекой в одном из ночных клубов, где и состоится награждение победительницы «Конкурса невест».