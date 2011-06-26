ООН проверяет психиатрические заведения Украины

Подкомитет ООН по недопущению пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания Комитета ООН против пыток осуществил первый официальный визит в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Целью визита стало посещение психиатрических заведений. В состав делегации вошли представители Франции, Германии, России, Польши, Дании, Армении, Бразилии и других зарубежных стран.

В Минздраве отметили, что в соответствии с предварительными заключениями Подкомитета ООН, замечаний к предоставлению медицинской помощи пациентам в психиатрических заведениях не было, окончательный отчет будет подготовлен через несколько месяцев по завершении работы подкомитета.

В целом в начале этого года в психиатрических заведениях Украины под диспансерным и консультативным наблюдением находилось 1 млн. 168 тыс. 717 человек с разными формами психиатрической патологии (2,6% населения Украины).

За 10-летний период показатель распространенности расстройств психики и поведения постепенно увеличился на 4,2% (с 2 449,2 на 100 тыс. населения в 2001 году до 2 552,8 - в 2010 году).