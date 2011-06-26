Массовая гибель рыбы в Азовском море

Массовая гибель рыбы из-за снижения содержания кислорода в воде наблюдается с пятницы в Азовском море от села Куликовское (граница Донецкой и Запорожской областей) до середины Бердянской косы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Украины в субботу.

"По предварительным данным, сейчас количество погибшей рыбы достигло 20 тонн", - отмечает пресс-служба.

С целью минимизации осложнений с мором бычка в летний период, с 10 по 14 июня Азовская инспекция провела мелиоративный лов. "По данным Азовгосрыбохраны во время проведения мелиоративного лова было выловлено 623 тонны рыбы, которые сейчас могли бы оказаться мертвыми на украинских берегах", - цитирует РИА "Новости".