В Киеве представлен "Единый разрешительный центр"

В Киеве презентован «Единый разрешительный центр», в котором с 1 июля будет выдаваться вся разрешительная документация.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

Во время презентации работы разрешительного центра на Координационном совете по вопросам развития предпринимательства, Р.КРАМАРЕНКО рассказал, что 6 июня было подписано распоряжение «О выдаче документов разрешительного характера по принципу организационного единства», которым запрещено выдавать какие-либо документы разрешительного характера вне пределов городского разрешительного центра.

В настоящее время этот центр работает в помещении Главного управления по вопросам регуляторной политики и предпринимательства – в работу задействованы 14 структур городского уровня и 8 центрального, которые выдают 52 вида документов.

«Алгоритм работы городского разрешительного центра заключается в предоставлении качественных услуг на европейском уровне. Например, для того чтобы начать бизнес необходимо получить разрешения. Раньше предприниматель вынужден был бегать по инстанциям, тратить время, средства, получать юридические консультации, обращаться к посредникам, не зная даже какие именно документы ему необходимо получить для законного функционирования. При полноценной работе разрешительного центра решаются вопросы законности получения документов и сокращается время их прохождения в 3-10 раз за счет четко определенной процедуры выдачи разрешительных документов и организации общения чиновников между собой», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Автоматизированная система электронного документооборота обеспечит автоматизацию обработки, хранения и передачи документов, мониторинг выполнения разрешительных процедур, информирования и консультирования субъектов хозяйствования.

«Главное преимущество электронного документооборота в том, что заявитель имеет возможность отслеживать прохождение своих документов, не выходя из офиса или дома благодаря сети «Интернет», а также непосредственно в разрешительном центре, воспользовавшись информационным киоском, или обратившись к сотрудникам разрешительного центра за информационной стойкой», - сказал он.

Кроме того, в планах максимальное сокращение процедуры за счет электронной очереди – заявитель на терминале выбирает нужную услугу, получает талон и спокойно ожидает на диване перед монитором. «К тому же, электронная очередь дает нам возможность постоянного мониторинга – мы всегда знаем сколько посетителей ожидают предоставления услуг, какая очередь на каждый вид услуг, сколько посетителей принято, сколько времени каждый из них ожидал своей очереди и как долго его обслуживал работник», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.