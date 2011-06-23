Пересмотр прогноза ВВП выглядит обоснованным

Руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ считает обоснованным пересмотр правительственного прогноза роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4,5% до 4,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Пересмотр бюджетного целевого ориентира ВВП до 4,7% выглядит на сегодня обоснованным» - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом, комментируя решение Всемирного банка относительно улучшения прогноза роста ВВП Украины в 2011 году с 4% до 4,5%, он отметил, что прогноз роста ВВП на уровне около 5% на сегодня является довольно реалистичным.

«Прогноз по итогам года 4,8% или немного больше не является слишком амбициозным» - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2011 году до 4,8%.

«Прогноз Национального банка Украины до конца текущего года 4,8%» - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Что касается прогноза инфляции на 2011 год, то он сообщил, что НБУ ориентируется на прогнозный показатель, утвержденный правительством — 8,9%.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ отмечает, что, учитывая майскую инфляцию 0,8%, вероятность удержать инфляцию на уровне целевого ориентира правительства несколько увеличилась.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2011 года с 4% (декабрьский прогноз) до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4% (декабрьский прогноз — 10,7%), 10% в 2012 году и 7,4% в 2013 году.