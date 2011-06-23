Кабмин предлагает создать Комиссию ядерного регулирования

Кабинет министров Украины предлагает создать Национальную комиссии. регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергии.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (рег. № 8714), внесенном правительством на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно документу, Нацкомиссия ядерного регулирования будет создаваться Президентом Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. На ведомство будут возложены функции государственного регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергии для обеспечения ядерной и радиационной безопасности в государстве.

В состав комиссии будет входить председатель и четыре члена комиссии, которых будет назначать на должность сроком на шесть лет по предоставлению премьер-министра Украины и освобождать от должности Президент Украины.

Комиссия также будет иметь свои межрегиональные территориальные органы.

В настоящее время функции регулятора в ядерной энергетике возложены на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 июня одобрил законопроект, которым предусматривается создание Национальной комиссии государственного регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергетики.

На открытии заседания премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что создание такого коллегиального органа со специальным статусом будет способствовать повышению безопасности использования ядерной энергии, а следовательно, снизит риск для людей и окружающей среды.

«Этот проект разрабатывается во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 8 апреля 2011 года», - сказал Н.АЗАРОВ.