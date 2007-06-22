Ющенко не даст превратить Пирогово в Лас-Вегас

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на снятии с 2008 года моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на презентации своих социальных инициатив в Национальном университете «Острожская академия» в Ривненской области.

По мнению Президента, запрет на продажу земли - это прямое нарушение Конституции. „Я требую: с 2008 года мы должны снять это ограничение”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Украина осталась единственной страной, где политики запретили крестьянину - владельцу земли распоряжаться ею. Это те люди, которые стремятся «поддержать криминальный формат развития земельных отношений, который существует, потому что за каждый год такой политики мы добавляем только земельных магнатов, и очень часто это те люди, которые сидят от имени той или другой политической партии в парламенте Украины...», - сказал Президент, отметив, что очень часто такие люди работают и в местных органах самоуправления, а именно в комитетах, которые занимаются землей.

„Очень часто интересы этих людей потом вытекают, что возле Киева, возле Пирогова все роздано, как подарки – за хорошее голосование чье-то”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что ни он, ни общество не допустят, чтобы эти люди строили под национальным парком „Украинское село” что-то наподобие казино.