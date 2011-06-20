Капитан и машинист траулера погибли от запаха гнилой рыбы

Крымское управление Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности создало комиссию по расследованию гибели капитана и машиниста большого консервного рыболовного траулера «Леонид Бородич», находящегося на рейде в порту Мавритании.

В информации, поступившей в теруправление Госгорпромнадзора, указано, что несчастный случай произошел вечером 15 июня, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Капитан и машинист рыбомучной установки занимались осушением шахты сброса некондиционного улова и прочисткой отверстия для поступления воды от рыбных отходов.

«По предварительным данным, причиной смерти капитана стало газовое отравление - выделениями продуктов гниения рыбы - с быстрой дезориентацией и последующее синкопальное утопление, машиниста - газовое отравление, дезориентация, черепно-мозговая травма, полученная при падении, и последующее утопление», - говорится в пресс-релизе.

Судно принадлежит компании «Инрыбфлот».