Валовой внешний долг Украины вырос до 120,5 миллиардов долларов

Валовой внешний долг Украины в январе-марте 2011 года вырос на 2,7%, или на 3,1 млрд. долл., - до 120,5 млрд. долл. (84,1% ВВП).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, за счет операций платежного баланса в I квартале 2011 года объем внешнего долга Украины увеличился на 2 млрд. долл. США. Курсовые разницы и прочие изменения увеличили объем долга на 1,1 млрд. долл. США.

Более половины (55,9%) прироста валового внешнего долга в отчетном квартале сформировалось в других секторах экономики (включая межфирменный долг). Остальная часть прироста приходится на секторы государственного управления и денежно-кредитного регулирования (41% валового прироста внешнего долга Украины).

Внешние обязательства секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования выросли на 1,3 млрд. долл. США (на 4,3%) - до 33,8 млрд. долл. США (23,6% от ВВП). За счет курсовой разницы и других изменений объем долга этих секторов увеличился на 0,7 млрд. долл. США, а за счет собственно операций - на 0,6 млрд. долл. США.

В I квартале 2011 года правительство разместило облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 1,6 млрд. долл. США, часть из которых была использована на плановое погашение ОВГЗ 2004 года на 600 млн. долл. США. Инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа сократились на 261 млн. долл. США.

Обязательства органов денежно-кредитного регулирования по кредитам МВФ увеличились за отчетный квартал на 0,2 млрд. долл. США за счет изменения курса специальных прав заимствований.

В I квартале 2011 года объем внешнего долга банковского сектора почти не изменился и по состоянию на 1 апреля 2011 года составил 28,2 млрд. долл. США (19,7% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований по состоянию на 1 апреля 2011 года остается доллар США (69,3%), обязательства в СПЗ составляют 13,9%. Удельный вес обязательств в евро за I квартал вырос с 10,7% до 11,2%. Доля внешней задолженности в гривне остается незначительной – 2,6%, с начала года она увеличилась на 0,3%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения с начала года увеличился на 1,7 млрд. долл. США и составил 51,0 млрд. долл. США. Уровень его покрытия международными резервами на конец I квартала вырос до 71,4% (по сравнению с 70,1% на конец 2010 года).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2010 году увеличился на 13,5% или на 13,9 млрд. долл. США – до 117,345 млрд. долл. США (85,7% от ВВП).