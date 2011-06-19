Москвич и его трехлетний сын попали в Крыму в реанимацию

Житель Москвы и его трехлетний сын, приехавшие в Крым на отдых, получили тяжелые травмы, катаясь на квадроцикле в горах недалеко от Алушты, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС Украины.

Несчастный случай произошел вечером в субботу возле села Лучистое.

"Катая ребенка на квадроцикле, 41-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", говорится сообщении.

Ребенок получил открытый перелом свода черепа, у отца - разрыв легкого. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении городской больницы Алушты.