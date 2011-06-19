Москвич и его трехлетний сын попали в Крыму в реанимацию
16:42, 19 июня 2011Общество
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Мужчина не справился в горах с квадроциклом
Житель Москвы и его трехлетний сын, приехавшие в Крым на отдых, получили тяжелые травмы, катаясь на квадроцикле в горах недалеко от Алушты, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС Украины.
Несчастный случай произошел вечером в субботу возле села Лучистое.
"Катая ребенка на квадроцикле, 41-летний мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", говорится сообщении.
Ребенок получил открытый перелом свода черепа, у отца - разрыв легкого. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении городской больницы Алушты.
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