Налоговая похвастала успехами в автоматическом возмещении НДС

Председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО уверен, что до конца года ГНС сможет максимально перевести возмещение НДС в автоматический режим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом он заявил во время брифинга в Одессе.

В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что на сегодня в режиме автоматического возмещения платится 73% всех возмещений НДС.

«Процесс автоматического возмещения налога на добавленную стоимость становится более динамичным. Количество плательщиков, которые получили право на автоматическое возмещение, увеличилось в 5 раз», - подчеркнул глава ГНСУ.

Он напомнил, что в январе этого года, сразу после внедрения автоматического возмещения, право на это получили только 24 плательщика. Им было возмещено 457 млн. грн.

Уже по декларациям за апрель, поданным в мае, таких предприятий стало 122, а общая сумма автоматически компенсированного НДС достигла 2,2 млрд. грн.

На сегодня получатели автоматического возмещения представляют 25 из 27 регионов Украины. Это предприятия горно-металлургического комплекса, машиностроения, судостроения, электротехнической, легкой и химической промышленности, строительства, сельского хозяйства и торговли, зернотрейдеры.

«Чтобы снять проблемы с возмещением НДС, за последние два месяца мы превысили возмещение налога на 1,2 млрд. грн. Вместо запланированных 3,2 млрд. грн. было возмещено 4,4 млрд. грн.», – отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Напомним, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составляла 496,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Николая АЗАРОВА, размер возмещения НДС по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит приблизительно 37 млрд. грн.