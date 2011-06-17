В Киеве состоится ІІІ международный турнир бодигардов
На Крещатике - показательные выступления
17-20 июня в Киеве состоится ІІІ международный турнир бодигардов «Телохранитель-2011».
Как сообщили УНИАН организаторы турнира, в этом году он будет посвящен подготовке и проведению Евро-2012, в частности, вопросам совершенствования профессиональной подготовки телохранителей в условиях проведения массовых мероприятий.
В ходе соревнований будут определены лучшие команды для участия в Чемпионате мира среди телохранителей, который пройдет в Ялте.
В соревнованиях примут участие команды из разных стран, в том числе Болгарии, Румынии, Казахстана, Молдовы, России, Украины.
Соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Снайпер».
На первом этапе турнира команды посоревнуются в организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности VIP-персон, практической стрельбе. На втором этапе команды посостязаются в дуэльной стрельбе.
19 июня на Крещатике в рамках турнира пройдут показательные выступления «Тактика и техника сопровождения VIP-персон на автомобилях».
Непосредственное руководство и организация проведения турнира возложены на Киевскую ассоциацию бодигардов при поддержке Управления государственной охраны Украины, ФСО «Динамо» Украины и Киевской горгосадминистрации.