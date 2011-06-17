17-20 июня в Киеве состоится ІІІ международный турнир бодигардов «Телохранитель-2011».

Как сообщили УНИАН организаторы турнира, в этом году он будет посвящен подготовке и проведению Евро-2012, в частности, вопросам совершенствования профессиональной подготовки телохранителей в условиях проведения массовых мероприятий.

В ходе соревнований будут определены лучшие команды для участия в Чемпионате мира среди телохранителей, который пройдет в Ялте.

В соревнованиях примут участие команды из разных стран, в том числе Болгарии, Румынии, Казахстана, Молдовы, России, Украины.

Соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Снайпер».

На первом этапе турнира команды посоревнуются в организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности VIP-персон, практической стрельбе. На втором этапе команды посостязаются в дуэльной стрельбе.

19 июня на Крещатике в рамках турнира пройдут показательные выступления «Тактика и техника сопровождения VIP-персон на автомобилях».

Непосредственное руководство и организация проведения турнира возложены на Киевскую ассоциацию бодигардов при поддержке Управления государственной охраны Украины, ФСО «Динамо» Украины и Киевской горгосадминистрации.