Соколовский: заявление Путина подтверждает газовую стратегию РФ

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что заявление главы правительства России Владимира ПУТИНА, сделанное 7 июня, о возможности отказа России от услуг стран, которые обеспечивают транзит газа из РФ, свидетельствует о последовательности реализации геополитической стратегии в сфере экспорта газа.

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

«В.ПУТИН с присущей ему «дипломатической» откровенностью констатировал факт, что Кремль последовательно реализует свою геополитическую стратегию в сфере экспорта газа, которая предусматривает «обход» транзитных стран – прежних членов СССР… Теперь, когда реальностью становится газопровод «Северный поток» и активно прорабатывается «Южный поток», руководство РФ обосновано об этом заявляет, публично и достаточно честно», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 июня В.ПУТИН заявил, что Россия в перспективе заинтересована в том, чтобы отказаться от услуг стран, обеспечивающих транзит газа, который РФ продает в другие страны.

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