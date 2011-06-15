Украинские аграрии просят ЕС не уничтожать наше сельское хозяйство

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратилась к послам стран Европейского Союза и председателю Европейской комиссии в Украине с просьбой не позволить разрушить агропромышленный комплекс Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ, ассоциация выражает определенное беспокойство относительно возможных параметров соглашения о свободной торговле, которое может быть заключено в ближайшее время Украиной с Европейским союзом в рамках Соглашения об ассоциации. «Не подвергая никаким сомнениям стратегию дальнейшей европейской интеграции Украины, мы вынуждены констатировать, что отдельные параметры соглашения о свободной торговле, которые обсуждаются между Украиной и ЕС, не отражают современное состояние торговых отношений между странами, а тем более перспективы их развития», - прокомментировал данное обращение президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

По информации экспертов УКАБ, к примеру, квота на беспошлинный импорт говядины в режиме свободной торговли, предложенная ЕС, составляет всего 12 тыс. тонн или 0,15% от рынка говядины ЕС. Для свинины эти показатели составляют соответственно 15 тыс. тонн или 0,07%, для мяса птицы - 13 тыс. тонн или 0,11%. Объемы экспорта зерна в ЕС в рамках тарифной квоты ЕС предлагает установить на уровне около 1,3 млн. тонн, что меньше фактических объемов экспорта в течение предыдущих лет. При этом Европейская сторона настаивает на сохранении объемов государственной поддержки аграрного сектора в соответствии с обязательствами перед ВТО (что сохранит значительные дисбалансы в поддержке производителей в Украине и ЕС), сохранении экспортных субсидий, сохранении системы входных цен.

Вместо этого, Украине предлагают отказаться от применения экспортных пошлин, что является едва ли не единственным прозрачным инструментом регулирования товарных рынков в условиях резкого роста цен на продовольствие в мире и высокой (более 53%) доли продовольствия в структуре индекса потребительских цен в Украине. В таких условиях потери Украины только от отмены экспортных пошлин на семена подсолнечника достигнут 1,5 млрд. грн., что является значительной суммой для украинской экономики.

По убеждению экспертов УКАБ, условия свободной торговли должны более сбалансировано отражать интересы ЕС и Украины, предоставляя большие возможности украинской стороне в части доступа на рынки, сохранении экспортных пошлин (с возможной частичной либерализацией) и т.д. Это позволит, среди прочего, минимизировать негативные последствия от создания зоны свободной торговли с ЕС на торговлю со странами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) и помимо прочего сделает невозможным ухудшение евроинтеграционных настроений среди большинства населения в Украине в случае заключения соглашения с ЕС на условиях, невыгодных для Украины.

В письме Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) также выразила надежду на поддержку стран ЕС позиции УКАБ в поднятом вопросе. Ведь только взаимовыгодное развитие интеграционных процессов позволит добиться положительного результатов как Украине, так и Европейскому Союзу.