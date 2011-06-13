В Житомире двое «умельцев» обеспечивали водителей поддельными справками

В Житомирской области по результатам совместных проверок Коростенской транспортной прокуратуры, прокуратуры Житомирской области и транспортной милиции прекращена деятельность двух человек, которые специализировались на изготовлении и сбыте фальшивых медицинских справок и медицинских карточек для водителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Житомирской области.

По информации старшего помощника прокурора Житомирской области по вопросам надзора за соблюдением и применением законов на транспорте Иосифа ПШЕВЛОЦКОГО, "умельцы действовали с размахом - использовали в работе компьютерную технику, даже вели своеобразный учет прибылей и бланков медицинских справок".

И.ПШЕВЛОЦКИЙ также сообщил, что злоумышленники продавали фальшивые справки по 240 грн. за каждую.

"Фальсификаты реализовывали также гражданам, которые находились на учете в наркодиспансере", - сообщил помощник прокурора.

Он также сообщил, что злоумышленники продали справку, по которой разрешается садиться за руль незрячему человеку.

"Таким образом, такая противоправная коммерческая деятельность создавала реальную угрозу безопасности движения и могла привести к неотвратимым последствиям", - отметил И.ПШЕВЛОЦКИЙ.

Во время оперативных мероприятий милиция обнаружила свыше сотни пустых бланков и заполненных медицинских справок, больше пятисот фальсифицированных медицинских бланков с фотографиями заказчиков и свыше 30 тыс. грн., полученных злоумышленниками от реализации справок.

По фактам подделки документов и мошенничества прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении двух житомирян по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование поддельных документов) и статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Заказчиков фальшивых справок также привлекут к уголовной ответственности по части 3 статьи 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Количество заказчиков пока не уточняется.