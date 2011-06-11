62 человека задержаны за незаконную добычу янтаря

С начала года в Ровенской области сотрудники милиции задержали 62 человека, которые занимались незаконной добычей янтаря-сырца.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ровенской области, у задержанных изъята 41 мотопомпа, как средство добычи янтаря, почти пять килограммов янтаря-сырца на общую сумму более 5 тыс. грн., три автомобиля и пять мотоциклов.

По этим фактам возбуждены 18 уголовных дел, 11 из которых направлен в местные суды. По результатам их рассмотрения один человек осужден на лишение свободы сроком до одного года с испытательным сроком один год, еще один осужден на ограничение свободы сроком до трех лет, на одного человека, в соответствии с решением суда, наложен штраф в размере 6 тыс. 800 грн.

УМВД Украины в области постоянно проводит комплекс мероприятий, направленных на охрану месторождений янтаря-сырца, предупреждение его незаконной добычи, хранения, переработки и реализации, выявление организованных группировок и отдельных людей, занимающихся его незаконной добычей, приобретением и перепродажей драгоценного камню, а также изготовлением и реализацией изделий из янтаря на территории области.