Под Киевом задержан лидер российской преступной группировки
10 лет находившийся в розыске
Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Ирпень Киевской области задержали 42-летнего гражданина Российской Федерации, который 10 лет разыскивался МВД Республики Татарстан.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
По предварительным данным, задержанный является лидером организованного преступного формирования «29-й комплекс». Участники этой банды обоснованно подозреваются в организации и совершении 20 убийств на территории России.
В Украине подозреваемый скрывался по поддельному паспорту.
На данный момент продолжаются следственные действия и проверяется причастность задержанного к совершению преступлений на территории нашего государства.