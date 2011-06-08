Под Киевом задержан лидер российской преступной группировки

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в городе Ирпень Киевской области задержали 42-летнего гражданина Российской Федерации, который 10 лет разыскивался МВД Республики Татарстан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По предварительным данным, задержанный является лидером организованного преступного формирования «29-й комплекс». Участники этой банды обоснованно подозреваются в организации и совершении 20 убийств на территории России.

В Украине подозреваемый скрывался по поддельному паспорту.

На данный момент продолжаются следственные действия и проверяется причастность задержанного к совершению преступлений на территории нашего государства.