Поддерживаете ли вы запрет на куплю-продажу земли?

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 4 инициативные группы по проведению всеукраинского референдума относительно продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании ЦИК.

В частности, как отмечается в сообщении, 23 мая 2011 года в Центральную избирательную комиссию поступили представления заместителя председателя Яворовского районного совета, председателя Дрогобычского районного совета и Хмельницкого городского председателя, а 26 мая 2011 года - председателя Самборского районного совета по поводу регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе и документы проведенных собраний граждан Украины по образованию соответствующих инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Участниками указанных собраний одобрены предложения о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, который предлагается вынести на всеукраинский референдум: "Поддерживаете ли вы запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и связанное с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?".

Осуществив проверку, ЦИК отметил, что в соответствии со статьей 22 Основного Закона Украины, конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. В решении Конституционного Суда от 22 сентября 2005 года по делу о постоянном пользовании земельными участками изложена правовая позиция, в соответствии с которой сужение содержания и объема прав и свобод является их ограничением.

В то же время было отмечено, что согласно пункту 15 раздела X Земельного кодекса Украины, до вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель, но не ранее 1 января 2012 года, не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения. ЦИК указал, что такое ограничение является временным, а не безусловным, и устанавливается с целью упорядочения соответствующих правоотношений, а следовательно, направлено на обеспечение надлежащих условий реализации конституционного права собственности на землю.

Таким образом, в ЦИК считают, что вопрос, утвержденный указанными собраниями граждан, не может быть вынесен на всеукраинский референдум по народной инициативе как не отвечающий Конституции Украины. Кроме того, Комиссия установила, что документы вышеупомянутых собраний не отвечают требованиям законодательства. Поэтому Комиссия отказала в регистрации инициативных групп.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

18 апреля председатель партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиция начинает сбор подписей за проведение референдума для недопущения приватизации земель сельскохозяйственного назначения.

На сегодняшний день уже во многих городах созданы инициативные группы по проведению всеукраинского референдума относительно запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.