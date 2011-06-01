Водочный завод Nemiroff в Виннице взят под охрану милиции

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА не смог убедить совладельцев Nemiroff возобновить производство на предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«Nemiroff платит в год около 800 миллионов налогов. Это существенная статья доходов бюджета области. Сейчас завод больше недели не работает. Нет отгрузки продукции только из-за того, что три собственника предприятия не могут найти общий язык. Каждая сторона хочет иметь своего директора», - сказал Н.ДЖИГА.

Он сообщил, что у него была встреча с тремя главными акционерами - Александром ГЛУСЕМ, Яковом ГРИБОВЫМ и Анатолием КИПИШЕМ. «Моя задача была договориться с ними о том, чтобы был запущен завод, чтобы было восстановлено производство. К сожалению, мне не удалось об этом договориться из-за амбиций совладельцев. Поэтому следующее слово будет за судом (где рассматривается апелляция на решение Немировского райсуда о восстановлении Аллы ГЛУСЬ в должности директора). К сожалению, власть не может вмешиваться в эти процессы, мы можем только обеспечить общественный порядок. Поэтому, сейчас завод находится под охраной милиции», - сообщил губернатор Винниччины.

Он убежден, что «чем дольше этот конфликт будет тянуться, тем хуже для всех». «Для акционеров, для рабочих и для власти. Потому что всемирно известный бренд может потерять рынок. На водочном рынке очень высокая конкуренция, и нишу винницкой компании могут занять другие производители, тогда Nemiroff из высокодоходного предприятия может превратиться в убыточное», - считает Н.ДЖИГА.

По его словам, вопрос о продаже компании акционерами сейчас не стоит, вопрос стоит о смене директора… Казалось, правда есть с обеих сторон конфликта, но в этих вопросах должно быть окончательным четкое судебное решение, которое будет понятным для всех», - убежден Н.ДЖИГА.

Он также отметил, что сейчас всеми обстоятельствам, которые происходили на предприятии занимается милиция и прокуратура. «Они проводят проверку, каким образом на заводе появились люди в спортивных костюмах, кто и где кого бил. Есть уже две печати предприятия, есть два оригинала устава, есть много нюансов, требующих расследования со стороны правоохранительных органов. Пока мы не видим с обеих сторон действий, подпадающих под определение уголовного преступления. Все происходит на уровне гражданско-правовых отношений», - добавил Н.ДЖИГА.