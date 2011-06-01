Азаров: Украина заинтересована в разработке нефти в Сербии

Украинские компании заинтересованы участвовать в разработке нефти, развитии газотранспортных систем и инфраструктуры Сербии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с министром иностранных дел Сербии Вуком ЭРЕМИГОМ.

«Мы заинтересованы в участии наших компаний на территории Сербии в разработке нефти и газотранспортных сетей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Сербия является для Украины ключевым партнером на Балканах, и предложил провести бизнес-форум в ходе ожидающегося визита Президента Сербии в Украину.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что считает необходимым активизировать работу двусторонней украинско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.