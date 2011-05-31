Лоу-кост компания откроет рейс из Киева на Барселону

«Визз Эйр Украина», первая украинская лоу-кост авиакомпания, объявила сегодня об открытии нового международного рейса Киев - Жирона (Барселона), Испания, с 6 сентября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Изначально частота рейсов на данном направлении составит три вылета в неделю. Жирона (Барселона) станет 13-м направлением авиакомпании из международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Напомним, «Визз Эйр Украина» также ранее объявила об открытии рейса Киев –Валенсия с 6 сентября.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. В 2010 году авиакомпания перевезла 546 000 пассажиров. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся наибольшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы перевезли более 10 миллионов пассажиров за последние 12 месяцев. На данный момент флот авиакомпании состоит из 35 самолетов Airbus A320. Wizz Air осуществляет полеты из 15 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине, Республике Чехии, Сербии и Литве.