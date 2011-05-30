Сегодня в Донецке торжественно открыто Генеральное консульство Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия присутствовали Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ, Генеральный консул Грузии в Донецкой области Теймураз НИШНИАНИДЗЕ, первый заместитель Донецкого городского председателя Николай ВОЛКОВ, епископ Макеевский Украинской православной церкви Московского патриархата ВАРНАВА, представители Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и общественности.

Открывая консульство, Г.КАТАМАДЗЕ отметил, что это – «историческое событие».

«Без преувеличения можно сказать, что на Генконсульство Грузии в Донецке возлагается огромная ответственность и огромная историческая миссия. Генконсульство будет представлено в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях – регионах, где сосредоточена практически вся экономика страны», - сказал посол Грузии.

Он отметил, что у восточных областей Украины - огромный потенциал, и «немногочисленный коллектив Генконсульства Грузии должен будет расширить и укрепить движение между двумя странами, движение между регионами».

В ответном слове Н.ВОЛКОВ зачитал приветствие Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, в котором подчеркивалось, что «на данном этапе все более актуальным становится эффективное сотрудничество Украины и Грузии на местном и региональном уровне».

Г.КАТАМАДЗЕ, отвечая на вопросы журналистов, также заявил, что сейчас «практически нет региона в Украине и Грузии, которые бы не имели контактов и программ сотрудничества». «Вот эти программы мы и должны активизировать», - подчеркнул посол.

При этом он добавил, что сегодня потенциал востока Украины «не раскрыт с точки зрения сотрудничества с Грузией». «В Грузии сейчас появились очень хорошие условия, чтобы бизнес зарабатывал деньги. За последние 4 года только в Аджарский регион Грузии инвесторами вложено около 5 млрд долларов. И мы рассчитываем, что восток Украины не будет опаздывать в этом отношении», - отметил Г.КАТАМАДЗЕ.

Он считает, что успешными экономическими проектами в сотрудничестве востока Украины и Грузии, несомненно, станут проекты в сфере энергетики.

«Грузия еще несколько лет назад жила во тьме, а сейчас она экспортирует электроэнергию… В 2010 году более 1 млрд квт/часов электроэнергии мы экспортировали в Россию, Турцию, Азербайджан. Возможности сотрудничества здесь огромные», - сказал посол.

«Я убежден, что двери Генконсульства Грузии в Донецке будут открыты для активизации экономического, духовного, культурного сотрудничества регионов Украины и Грузии», - заключил Г.КАТАМАДЗЕ.