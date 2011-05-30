Холера пришла в Мариуполь с рыбой и морской водой?

Причиной заболевания людей в Мариуполе холерой стали рыба и морская вода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, говорится в сообщении, по предварительным данным, заболели 2 человека вследствие потребления морской рыбы, 1 человек вследствие попадания морской воды в органы пищеварения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы № 4.

Специалистами СЭС начато эпидрасследование, осуществляются профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.