Ровенский облсовет заключил соглашение с польским сеймиком

Ровенский областной совет и сеймик Вармино-Мазурского воеводства Польши заключили соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано в Ровно во время визита польской делегации во главе с вице-маршалеком сеймика Урсулой ПАСЛАВСКОЙ.

Документом предусмотрено, что делегация депутатов местных советов Ровенской области осенью посетит партнерское Вармино-Мазурское воеводство Польши для ознакомления с опытом польских коллег в использовании средства Евросоюза для решения проблем регионов.

Соглашением также предусмотрен обмен делегациями научных работников, студентов, деятелей искусства, экологов.

В рамках официального визита польской делегации в Ровенскую область также состоялось совместное заседание постоянных комиссий облсовета - по вопросам местного самоуправления, развития территорий и европейской интеграции и по вопросам науки, образования, культуры и духовности, а также комиссий по международному сотрудничеству и по вопросам национальных и этнических меньшинств сеймика Вармино-Мазурского воеводства.