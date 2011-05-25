Черкасская область и Петербург заключили соглашение

Во время визита официальной делегации Черкасской области в Россию было подписано соглашение между Черкасской областью Украины и правительством Санкт-Петербурга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, официальная делегация Черкасской области приняла участие в деловом форуме "Украина - Санкт-Петербург", который проходил в Санкт-Петербурге. Основной целью форума стало налаживание новых и активизация существующих экономических связей между предпринимательскими кругами регионов.

В ходе визита было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве правительства Санкт-Петербурга с государственной администрацией Черкасской области. Такие соглашения о сотрудничестве подписали Черкасская и Луганская области. В целом, Черкасская область стала 17 регионом, который будет сотрудничать с Петербургом. По словам генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Наталии ПРОКОПОВИЧ, это соглашение выгодно для обеих сторон, поскольку Черкасская область имеет большой потенциал для новых инвестиций.

Как отметила губернатор Петербурга Валентина МАТВИЕНКО, это сотрудничество является важным не только для увеличения объемов товарооборота, но и для создания совместных предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

По словам заместителя председателя Черкасской облгосадминистрации Евгения ВЛИЗЛО, подписание двустороннего соглашения для Черкасской области и выполнения его условий будет содействовать развитию транспортной, социально-экономической и образовательно-культурной сфер края.