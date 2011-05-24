В Киеве назревает очередной строительный скандал?

В Киеве на улице Владимиро-Лыбидской назревает очередной строительный скандал.

Как сообщает телеканал “CITI”, застройщик хочет построить высотку и паркинг просто посреди дворов, в том числе на территории детской площадки. Работа по подготовке стройплощадки продолжаются уже два дня, и детсад попал за забор строительства.

По словам жительницы дома 11 по ул. Горького Галины ЗАРИЦКОЙ, строители захватывают 25 метров от детского сада и 10 метров от жилого дома. Через эту территорию будет проезжать весь грузовой транспорт на строительство.

Местные жители побаиваются, что потеряют свои квартиры, ведь стены их домов начали трещать еще при предыдущих строительствах, а подвалы могут залить грунтовые воды.

Жительница дома 22 на ул. Владимиро-Лыбидской Ольга САФОНОВА утверждает, что на месте застройки - слияние двух рек. “Я не знаю, как они будут строить - там же вода будет хлестать, грунтовые воды затопят и наш дом", - сказала она.

Жители обратили внимание, что вокруг немало долгостроев, которые "заморозили", по слухам, именно из-за грунтовых вод. Знают ли об этом новые застройщики - неизвестно, ведь жители никаких комиссий на месте застройки не видели, как и не видели разрешительных документов на право возведения высотки с паркингом. Как сообщает телеканал, люди со стройплощадки общаться с жителями не хотят.

В связи со сложившейся ситуацией свои письма жители домов по ул. Владимиро-Лыбидской направили к районной власти, в мэрию и в прокуратуру. Пока никаких объяснений от чиновников не получили.