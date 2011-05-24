Ивано-Франковск и Арлингтон согласны обменяться студентами

Ивано-Франковск и американский городской округ Арлингтон (штат Вирджиния) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме.

Соглашение подписали городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, президент общественной организации городов-побратимов Ивано-Франковска Александра ФЕДОРУК и председатель совета правления Арлингтона Кристофер ЦИММЕРМАН, председатель общественной организации городов-побратимов Арлингтона Карл ВАННЬЮКИРК.

По словам городского председателя Ивано-Франковска В.АНУШКЕВИЧУСА, этим соглашением предусмотрено сотрудничество, в первую очередь, в сфере молодежной политики, обмена студентами.

«То есть, это будет полностью визовая поддержка, организованное проживание наших молодых людей в Арлингтоне, - заметил мэр Ивано-Франковска. - Также это развитие туризма, спорта, обмен опытом работы по сохранению окружающей природной среды и тому подобное».

Он сообщил, что подписание соглашения стало возможно благодаря содействию украинской диаспоры в США.

По мнению председателя совета правления Арлингтона К.ЦИММЕРМАНА, студенты, которые посетят США, получат богатый опыт. «В рамках соглашения можно проводить обмен семьями, которые будут узнавать что-то новое и полезное, - добавил он. - Также существует возможность культурного обмена между общинами».

Как объяснили журналистам на церемонии подписания соглашения, «по традиции, Арлингтон дважды подписывает соглашение о побратимстве: сначала - на своей территории, а затем – в городе-побратиме».

Как сообщал УНИАН, ранее В.АНУШКЕВИЧУС такое соглашение подписал в США. Таким образом, Ивано-Франковск стал 5-м городом-побратимом Арлингтона, а Арлингтон - 22-м городом-побратимом Ивано-Франковска.