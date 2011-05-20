Томенко считает неправильной идею приватизации замков и дворцов

Заместитель председателя Верховной Рады, председатель оргкомитета акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы» Николай ТОМЕНКО считает неправильной и даже вредной идею приватизации украинских замков и дворцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя дискуссию, которая была вызвана заявлением министра культуры о возможности передачи в частную собственность старинных замков и крепостей, расположенных на территории Украины.

Н.ТОМЕНКО отметил, что его опыт работы, как председателя оргкомитета акции «7 чудес Украины», свидетельствует, что «замки, которые сегодня являются исторической и культурной ценностью и сохранили свою историческую и архитектурную уникальность, в любом случае не могут быть приватизированы».

По его убеждению, государство и бизнес должны найти механизм их восстановления, как это уже произошло с несколькими замками. «Опыт позитивного возрождения замков имеем по всей Украине», - отметил он.

В то же время Н.ТОМЕНКО заметил, что в категориях «замки», «крепости» или «дворцы» есть и такие, от которых которые остались лишь названия от замка, крепости или дворца. По его словам, это те объекты, от которых остались лишь остатки: фундамент, стены или другие элементы бывших зданий. Поэтому, по мнению Н.ТОМЕНКО, необходимо принять государственную программу возрождения и реставрации замков, дворцов, крепостей, в которой, в частности, предусмотреть, что органы местного самоуправления, при согласии Министерства культуры, могут принимать решение о предоставлении возможности создания на месте таких объектов гостиницы или ресторана. «Но нужно приватизировать не замки или дворцы, которые сохранены и имеют историческую ценность, а те объекты, от которых фактически сохранилось лишь название или остатки», - еще раз подчеркнул политик.

Как сообщалось, при содействии Фонда Н.ТОМЕНКО «Рідна країна» продолжается акция «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», по результатам которой будут определены 7 чудесных замков (крепостей, дворцов) Украины, а также 7 замков (крепостей, дворцов), которые находятся под угрозой быстрого разрушения и исчезновения. Пока в акции принимают участие 138 объектов из разных уголков Украины. В соответствии с планом проведения акции, к дню Независимости по результатам презентаций и опроса 100 экспертов в области туризма, архитектуры, истории и культуры будут объявлены финалисты акции, в число которых войдет 7 лучших замков, 7 крепостей, 7 дворцов и 7 объектов, которые нуждаются в неотложной помощи от государства и инвестиций. После этого начнется голосование в открытом режиме на сайте (7chudes.in.ua), которое будет продолжаться до 1 декабря 2011 года. 1 декабря 2011 года будет объявлено 7 победителей акции, определенных путем экспертного и Интернет-голосования (50/50).