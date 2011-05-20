Швейцарцы завершают монтаж 45-метрового колеса в Одессе

В Одессе в парке культуры и отдыха им. Шевченко монтажники завершают установку самого большого в Украине колеса обозрения.

Как передает корреспондент УНИАН, его высота вместе с платформой - 45 метров, а диаметр – 42,5 метра.

По словам директора швейцарской фирмы-изготовителя этого аттракционного объекта Питера ХАБЛИЦЕЛА, колесо обозрения способно поочередно поднимать 32 кабины с шестью пассажирами в каждой на 45-метровую высоту, откуда открывается вид на центральные кварталы города-миллионника и Одесский залив.

«Швейцарские специалисты рассчитывают закончить монтаж колеса обозрения 22 мая, - говорит владелец аттракциона Александр СНИТКОВСКИЙ. - Надежность конструкций гигантского аттракциона уже опробована в стране-изготовителе. Однако будет принято в эксплуатацию колесо обозрения только после июньских ходовых испытаний».

Подняться трижды над Одессой в кабине «чертового колеса» будет стоить взрослому пассажиру 50 грн., ребенку в два раза дешевле – 25 грн.