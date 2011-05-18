Суд в третий раз велел отвезти арестованного экс-чиновника в больницу

Печерский районный суд Киева в третий раз своим решением обязал работников пенитенциарной системы, в частности, конвойного полка Киева, доставить для медицинского обследования в столичную больницу скорой медицинской помощи бывшего врио министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, такое решение по ходатайству его подзащитного сегодня вынесла коллегия судей Печерского райсуда под председательством судьи Сергея ВОВКА.

Как отметил адвокат, В.ИВАЩЕНКО был доставлен сегодня в суд, однако он заявил ходатайство о том, чтобы суд перенес заседание из-за его плохого самочувствия, поскольку, как сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, за последние несколько дней его клиенту стало еще хуже. «Ступней ног он уже не чувствует», - сказал адвокат, добавив, что, по информации представителей прокуратуры, в конвойный полк поступила лишь одна заявка – на доставку В.ИВАЩЕНКО в суд.

Как отметил адвокат, по убеждению его подзащитного и представителей защиты, «идет полный саботаж решения суда руководством конвойного полка Киева».

Следующее судебное заседание по делу В.ИВАЩЕНКО должно состояться 24 мая в 14.00.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

7 апреля этого года Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении В.ИВАЩЕНКО из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.

18 апреля адвокат заявил, что руководство медицинской части Киевского СИЗО отказывается собрать консилиум врачей для проведения тщательного обследования состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО. «ИВАЩЕНКО несколько раз обращался в медчасть СИЗО с просьбой провести консилиум медиков из-за ухудшения состояния здоровья (он потерял чувствительность пальцев обеих ног), но ответа до сих пор не получил», - сказал адвокат.