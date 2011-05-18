Психически больной зарубил трех человек в Житомирской области
В том числе 14-летнюю девочку
В Житомирской области психически больной зарубил трех человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Вчера в 5.30 в дежурную часть Чудновского райотдела милиции поступило телефонное сообщение о том, что в одном из сел района неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом соседа, используя при этом топор. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.
На месте происшествия милиция выявила тело 38-летнего хозяина дома с рубленой раной. В доме были обнаружены тела еще двух людей с рублеными ранами: 69-летней женщины и ее 14-летней внучки.
По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали психически больного, ранее судимого 39-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.