В Киевской области офицер застрелил своего коллегу

Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержании офицера, который во время исполнения служебных обязанностей застрелил другого офицера.

Как отмечает Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, 14 мая с.г. около часа ночи офицер одной из воинских частей Киевской области во время исполнения служебных обязанностей застрелил из пистолета другого офицера.

По данному факту военной прокуратурой Дарницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Офицер задержан.