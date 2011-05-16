СМИ: в Киеве сносят рынок «Лесной» - есть раненые

В Киеве на рынке "Лесной" произошли столкновения предпринимателей с милицией, есть раненые, сообщает Левый берег.

Группа неизвестных при поддержке более сотни сотрудников спецподразделений милиции и значительного количества работников КП "Благоустройство" с привлечением спецтехники в 5:14 начали штурм рынка "Лесной".

На защиту торговых павильонов стали предприниматели. Зафиксированы столкновения. Есть раненые, сообщает пресс-служба ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции" (КУПР).

По информации КУПР, к ним обратились предприниматели с просьбой помочь защитить торговые места. Больше деталей не поступало. Сейчас на месте событий находится отряд милиции.

Напомним, в начале апреля киевский авторынок на бульваре Перова также пытались снести.

Данные фото из блога Елены Билозерской