Обладминистрация предлагает Кабмину провести в Харькове эксперимент

Харьковская областная государственная администрация предложила Кабинету министров Украины провести в Харькове пилотный проект по монетизации льготы на проезд в электротранспорте.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря ШУРМУ.

«Мы обратились в Кабинет министров и Министерство социальной политики Украины с предложением провести в Харькове пилотный проект: всем категориям, имеющим право льготный проезд в гоэлектротранспорте, выделить деньги в соответствии с методикой расчета», - сказал И.ШУРМА.

По его мнению, монетизация льготы на проезд в электротранспорте даст возможность Харьковскому КП «Горэлектротранс» решить вопрос погашения задолженности перед своими работниками и погасить взносы в Пенсионный фонд Украины.

«Все долги по выплате зарплаты и взносов в Пенсионный фонд связаны с льготами. До тех пор, пока льгота на проезд в транспорте не будет монетизирована и не станет адресной, мы будем иметь вечные проблемы», - сказал заместитель губернатора.

И.ШУРМА заметил, что льготники будут по собственному усмотрению распоряжаться выделенными средствами, но будут обязаны платить за проезд в транспорте.

«Будут ли они каждый день ездить в трамвае, или однажды проедут на такси, или вообще никуда не поедут, но каждый, зайдя в трамвай или троллейбус, будет обязан оплатить за проезд», - подчеркнул он.