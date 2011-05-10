Из 10 останков солдат удалось опознать лишь одного

В Кобеляцком районе Полтавской области состоялось перезахоронение останков 10 советских воинов, найденных месяц назад на Тахтаевском гранитном карьере.

Как передает корреспондент УНИАН, перезахоронению предшествовал митинг у памятника Неизвестному солдату. Рядом с памятником находится братская могила 2033 неизвестных солдат.

Из найденных 10 останков солдат удалось идентифицировать лишь одного, так как сохранилась капсула с надписью: "Орловская область, г. Стародуб, Дащенко Андрей".

Председатель Кобеляцкой райгосадминистрации Анатолий ТАРАНУШИЧ сообщил на церемонии, что в ближайшее время землю с могилы передадут родственнику А.Дащенко – его родному брату, которому исполнилось 90 лет, поэтому он не смог приехать из Брянской области России на перезахоронение.