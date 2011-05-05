ВМС Украины и ЧФ РФ все-таки проведут в Черном море ракетные стрельбы

Флоты Украины и России летом текущего года намерены при совместном обеспечении провести в акватории Черного моря ракетные стрельбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам первый заместитель командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ и заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Сергей МЕНЯЙЛО в ходе проводимой заключительной конференции по подготовке намеченного на 23-27 мая российско-украинского учения «Фарватер мира-2011».

Отвечая на вопрос, почему отменены планировавшиеся ранее ракетные стрельбы в ходе проведения предстоящих учений «Фарватер мира-2011», С.МЕНЯЙЛО сказал, что их никто не отменял. «Но, учитывая, что мероприятия учения «Фарватер мира-2011» насыщены, привлечены большие силы… мы решили подготовиться к стрельбе более тщательно, с учетом мер безопасности», - добавил он.

«По согласованному с Военно-морскими силами Украины решению, ракетные стрельбы будут проведены в ходе плановой боевой подготовки. И мы сделаем все для того, чтобы обеспечить выполнение этих ракетных стрельб. Ракетная стрельба - это потенциально опасное мероприятие, тем более, в таком районе и такими силами. Поэтому, планово к ним подготовимся и планово выполним», - подчеркнул С.МЕНЯЙЛО.

В свою очередь. С.ЕЛИСЕЕВ подтвердил, что по согласованию с ВМС Украины «стрельба перенесена на другое время, и это связано со сложностью подготовки ее проведения». Как отметил вице-адмирал, основополагающим моментом, повлиявшим на принятие такого решения, было то, что подобные совместные мероприятия флотами не проводились достаточно длительное время, поэтому нужна тщательная подготовка. «Чтобы, как говорится, почувствовать плечо друг друга в этом вопросе, понять действия каждого в каждую следующую минуту», - сказал С.ЕЛИСЕЕВ.

По словам вице-адмирала, стрельбы будут проводиться июне-июле.