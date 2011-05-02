Новость о смерти бен Ладена вызвала рост на мировых рынках

Мировые фондовые рынки ответили ростом на известие о ликвидации главы "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена, о котором 1 мая объявил президент США Барак Обама, сообщает Би-би-си.

Фьючерсы по индексу S&P 500 выросли на 0,7 процента. Индекс MSCI тихоокеанского региона вырос на 0,3 процента. Индекс Nikkei также закрылся с ростом.

Сократились цены на драгоценные металлы: цена на золото снизилась почти на 30 долларов до 1546. Серебро подешевело на 10 процентов до 42,58 доллара.

Цена на нефть сократилась более чем на 1 процент. Баррель марки "Брент" подешевел на 78 центов и остановился на отметке в 125,11 доллара. Правда, как отмечает Bloomberg, во многом это связано с увеличением добычи нефти Саудовской Аравией.

Лента.ру со ссылкой на американских экспертов пишет, что смерть бин Ладена должна подстегнуть потребление в США и снизить уровень угрозы национальной безопасности. Впрочем, долгосрочного эффекта на фондовые рынки и цену на нефть это событие иметь не будет.