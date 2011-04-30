Возле автобусной остановки нашли артиллерийский снаряд

В Дергачевском районе Харьковской области в лесополосе вблизи автодороги Харьков – Щербаковка, на расстоянии около 400 м от автобусной остановки обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте события сразу была выставлена охрана, проинформирован райвоенкомат и МЧС.

Прилегающая к опасным находкам территория была обследована, боеприпасы изъяты и обезврежены. Пострадавших нет.

По данным Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, всего за прошлые сутки по области было изъято и обезвредил 22 единицы взрывоопасных предметов: 6 минометных мин разного диаметра, 15 артснарядов и 1 граната Ф-1.