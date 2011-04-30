Львов учредил отличие «Почетный знак Святого Юрия»

Во Львове учреждено отличие Львовского городского председателя «Почетный знак Святого Юрия».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Этим отличием будут награждать граждан Украины и других государств за выдающиеся заслуги перед Львовом в области развития экономики, науки, образования, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность, проинформировала начальник Юридического управления горсовета Хелена ПАЙОНКЕВИЧ.

«Для того, чтобы городской председатель принял распоряжение наградить человека почетным отличием, общественные организации могут обратиться с представлением или городской председатель принимает решение о предоставлении такого отличия», - отметила она.

По словам Х.ПАЙОНКЕВИЧ, эскизы памятного знака пока находятся в работе. В то же время она сказала, что первые награждения будут уже к нынешнему Дню Львова, который будет отмечаться 7-9 мая.